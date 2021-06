Pessina: "Un gol che ricorderò per sempre"

Dopo aver segnato contro il Galles, il centrocampista dell'Atalanta ha realizzato il gol del 2-0 contro l'Austria: "Faccio ancora fatica a realizzare quanto fatto nell'altra gara, figuriamoci stasera. In questa squadra può segnare chiunque, è stata un'esplosione di emozioni bellissima"

Due gol segnati alla prima manifestazione internazionale con la maglia Azzurra. Matteo Pessina difficilmente dimenticherà questo Europeo dopo aver realizzato due reti contro il Galles e l'Austria: "Faccio fatica ancora a realizzare quanto accaduto con il Galles, figuriamoci quanto successo stasera - dice a fine gara - Questo gol è stato entusiasmante, me lo porterò dietro come ricordo bellissimo fino alla fine della mia carriera anche se è appena iniziata".

"Questa gara è stata un'esplosione di emozioni"

Il pensiero è per la squadra e per il collettivo: "La cosa più bella è aver passato il turno con un’altra bella vittoria ed è questo quello che conta - spiega - Avete visto che qua può segnare chiunque ed è il bello di questa squadra, credo si veda che siamo un bellissimo gruppo, lo stiamo facendo vedere a tutta Italia, chi gioca fa bene, chi entra lo stesso e questo penso sia la cosa più bella". Ed ancora sulla rete del raddoppio azzurro: "Il mio gol come un dipinto? Esagerato, ma sicuramente ci ha fatto gioire tantissimo, è stata un’esplosione fare il 2-0 dopo una gara così tosta e sofferta, è stata un’esplosione di emozioni fantastica".