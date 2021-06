Lo street artist che aveva accolto Mourinho nella capitale (con il murale dello SpecialOne in vespa) si è espresso su un muro di via dei Neofiti, nel rione Monti di Roma, per affrontare la questione del "Black Lives Matter" che sta tenendo banco anche a Euro 2020. Gli azzurri, che saranno impegnati venerdì sera a Monaco di Baviera, prima del quarto di finale con il Belgio non resteranno in piedi: "Per solidarietà con gli avversari"