"Siamo degli esempi e difendiamo i diritti civili". Lo ha spiegato Manuel Neuer, il primo a indossare la fascia da capitano arcobaleno, simbolo di supporto e vicinanza alle comunità LGBTQ+. Un appello implicito che è stato accolto dalla sfidante della Germania negli ottavi di finale, l'Inghilterra. Anche il capitano degli inglesi infatti, Harry Kane, scenderà in campo con la fascia arcobaleno. Ad annunciarlo è stata proprio la Nazionale di Southgate, attraverso un post sui social in cui ha condiviso la foto della fascia da capitano che sarà indossata domani dal centravanti del Tottenham. "Harry Kane si unirà a Manuel Neuer della Germania nell'indossare la fascia da capitano arcobaleno per la partita di domani a Wembley - si legge sul profilo Twitter inglese -, per celebrare la fine del mese del Pride, perché i Tre Leoni sono dalla parte delle comunità LGBTQ+ di tutto il mondo".