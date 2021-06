Sterling: "Gol? Temevo di essere in fuorigioco"

Protagonista della vittoria sulla nazionale tedesca è stato Raheem Sterling. L'attaccante del Manchester City ha firmato l'1-0 e messo il suo piede in tante giocate d'attacco: "Il gol? Ho festeggiato, ma ho pensato prima al fuorigioco. Ma sono davvero contento. Abbiamo fatto una bella partita contro un'ottima squadra come la Germania: è andata bene, non abbiamo preso gol e ho segnato - spiega ai microfoni di Sky Sport - conosciamo la nostra intensità, non tutte le squadre possono affrontarla. Il mio sogno - dice ricordando il suo tatoo su Wembley - è di andare il più avanti possibile". Brividi sull'occasione per il potenziale 1-1 di Muller: "Quando ho visto che gli è arrivata la palla ho pregato Dio di non fargli fare gol. Ci è andata bene in quell'occasione, siamo stati fortunati". Applausi per il pubblico di Wembley, apprezzato da Sterling anche su Instagram: "Il rumore giusto - lo definisce - quello dei nostri tifosi".