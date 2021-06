A completare gli ottavi di finale ci sarà la sfida tra Svezia e Ucraina alle ore 21. Ad Hampden Park, le due squadre si affronteranno, con l'obiettivo di regalarsi un quarto da sogno contro la vincente di Inghilterra-Germania. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football EUROPEI, TUTTE LE NOTIZIE Condividi:

Manca ancora un ottavo di finale per completare questa fase del torneo e concentrarsi sui quarti. All'Hampden Park di Glasgow di affrontano due outsider della competizione, con l'obiettivo di andare ancora avanti e regalarsi un quarto di finale da sogno contro la vincente di Inghilterra-Germania. Da una parte la Svezia, che si è qualificata da prima in un girone complicato contro Spagna e Polonia, dall'altra l'Ucraina, che ha strappato in extremis il pass per gli ottavi tra le migliori terze.

Andersson: "Ucraina? Non abbiamo vinto alla lotteria" vedi anche Europei, il tabellone aggiornato degli ottavi Il commissario tecnico svedese Janne Andersson ha commentato l'accoppiamento con l'Ucraina, ammettendo di non conoscerla perfettamente: "Devo ammettere, non la conosco benissimo, ma parliamo di una grande nazione, da 50 milioni di abitanti. Non penso che abbiamo vinto alla lotteria, abbiamo lavorato sul loro modo di giocare nell’allenamento di ieri". E sulle condizioni della sua formazione: "Non ci sono giocatori indisponibili. Ci alleneremo e vedremo come starà la squadra".

Shevchenko: "Svezia forte e organizzata" approfondimento I bomber di Euro 2020: Schick dietro a Ronaldo Di contro, Andriy Shevchenko si è complimentato con la Svezia per il suo percorso nella fase a gironi e ha messo in guardia i suoi giocatori: "La Svezia è una squadra molto organizzata. Hanno un chiaro stile di gioco e lo perseguono sempre. Le cose che fanno le fanno molto bene. Sono pericolosi, soprattutto con i passaggi in verticale. La Svezia è molto forte fisicamente e non perde quasi mai i duelli individuali. Infine, è una formazione molto ostica nel gioco aereo".

Le probabili formazioni SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Kulusevski. Ct. Andersson UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko, Mykolenko; Yarmolenko, Yaremchuk. Ct. Shevchenko