Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare il quarto di finale di Euro 2020 tra Belgio e Italia che si giocherà venerdì sera alle ore 21 Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. La Uefa ha infatti ufficializzato le designazioni per il match che mette in palio un posto per la semifinale del 6 luglio a Wembley: il fischietto del match, come detto, sarà Slavko Vincic, designati come assistenti gli sloveni Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic , Quarto uomo sarà l'argentino Rapallini , mentre al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert .

I precedenti con gli azzurri

Il 41enne Slavko Vincic, solo un anno fa, è stato fermato in una villa a Bijeljina, in Bosnia Erzegovina, insieme a 9 donne e 25 uomini, in una operazione per fermare un giro di prostituzione. Nell’operazione sono state sequestrate anche delle armi. Dopo il fermo iniziale, l’arbitro sloveno è stato successivamente assolto da ogni accusa uscendo così pulito dalla vicenda. Due i precedenti con gli azzurri, in entrambi i casi positivi per la nostra Nazionale: 2-0 contro l’Albania (il 24 marzo 2017) e 2-0 contro la Bulgaria (28 marzo 2021), sfide entrambe valide per le qualificazioni Mondiali.