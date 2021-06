Il ct festeggia lo storico approdo ai quarti della sua Ucraina: "Ci abbiamo messo il cuore, la dedico al popolo ucraino. Più emozionante da giocatore o in panchina? Sono due cose diverse però è per momenti del genere che vale la pena vivere". Ora la sfida all'Inghilterra a Roma: "Spero nel tifo degli italiani"

Prima volta ai quarti di finale degli Europei per l' Ucraina . Il 2-1 ai supplementari contro la Svezia a Glasgow consegna alla squadra allenata da Andriy Shevchenko il pass per affrontare l'Inghilterra sabato sera allo stadi Olimpico di Roma. " Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dato veramente tutto . La squadra si è applicata tantissimo e sono felicissimo: ci abbiamo messo il cuore " è la gioia di Shevchenko al fischio finale ai microfoni di Sky Sport. Il centro di Dovbyk all'ultimo minuto di recupero permette a Sheva di toccare il punto più alto della sua avventura da ct : " Più emozionante da giocatore o in panchina? Sono due cose diverse però è per momenti del genere che vale la pena vivere . Sono emozioni pazzesche".

"Dedicato al popolo ucraino. Speriamo nel tifo di Roma"

A fine partita Sheva ha indicato gli spalti, dove c'era la sua famiglia, per una dedica speciale. "I miei figli erano in tribuna - spiega - dedico questa vittoria al popolo ucraino, c'è grande entusiasmo nel nostro Paese e abbiamo giocato per loro". Prossima fermata, stadio Olimpico di Roma. Shevchenko ritroverà da avversario l'Inghilterra, ultima nazionale affrontata da giocatore con la maglia dell'Ucraina. Lo farà in Italia, dove ha giocato e vinto con il Milan. "Spero che gli italiani facciano il tifo per noi - ammette - l'Inghilterra è una grande squadra, ci aspetta una sfida molto difficile".