Come gioca il Belgio e come si mette in difficoltà

E quindi alla fine sarà il Belgio che affronterà l'Italia ai quarti di finale. Una delle favorite alla vittoria finale, ma forse privo di De Bruyne e Eden Hazard. In particolare, l’assenza del giocatore del Manchester City sarebbe molto pesante per Martinez, trattandosi non solo del giocatore più talentuoso, ma anche di un’arma fondamentale per modellare le dinamiche a seconda della situazione, come abbiamo visto nelle sue apparizioni contro Danimarca e Portogallo. Entrambi però erano stati assenti già nelle prime partite, per cui abbiamo già modo di ipotizzare le possibili alternative a disposizione di Martinez. A parte loro due, e forse qualche rotazione in difesa (una costante nel torneo del Belgio, il resto la formazione dovrebbe essere simile a quella vista contro il Portogallo. Meunier sulla fascia destra sembra certo da quando Castagne si è infortunato, in mezzo Tielemans e Witsel, a sinistra Thorgan Hazard. Se Martinez tornerà a quanto provato nelle partite di esordio, davanti insieme a Lukaku giocheranno Carrasco e Mertens.

Molto passa da Lukaku

Senza due dei suoi leader tecnici, il Belgio è ancora più fortemente legato a Romelu Lukaku, che attraverso le sue corse in profondità e i duelli ingaggiati coi difensori avversari può essere il protagonista assoluto. L’assenza di De Bruyne, soprattutto, toglierebbe non solo imprevedibilità al Belgio, ma anche soluzioni a Lukaku, che si ritroverebbe a giocare un po’ più accentrato come fatto nelle prime partite. In realtà il problema è più ampio, poiché il Belgio sembra essere una squadra sostanzialmente rigida nell’occupazione posizionale durante il possesso: questo significa che ci sono pochi scambi e rotazioni, e il grosso della manovra di attacco tende a defluire verso gli esterni.

Il supporto interno di De Bruyne, ma anche l'indole associativa di Eden Hazard con il fratello o semplicemente la sua inclinazione ad andare incontro per ricevere, davano al Belgio diverse opzioni in più per occupare la fascia centrale del campo. Nelle partite in cui hanno giocato Carrasco e Mertens, invece, questa rigidità si è amplificata, e in particolare il giocatore del Napoli non sembra trovare una dimensione comoda per esprimere il suo talento. E così, come visto nella prima partita contro la Russia, i movimenti di Lukaku rimanevano l’arma migliore per sviluppare l’azione.

Pressati dalle due punte della Russia, i tre centrali di Martinez hanno optato di condurre lateralmente grazie alla superiorità numerica. Con palla ad Alderweireld sul centrodestra, Lukaku cercava di attaccare rapidamente la profondità alle spalle della difesa russa, mentre Mertens e Carrasco rimanevano più indietro nei mezzi spazi. I movimenti di Lukaku portavano ad un abbassamento della linea avversaria e di conseguenza a più spazio-tempo sulla trequarti. In occasione del primo gol, per esempio, a parte l’errore difensivo, possiamo vedere una situazione in cui Lukaku fissa la difesa in profondità, con Mertens che si abbassa.

Se però la difesa non riesce a trovare immediatamente la verticale in avanti, e quindi il Belgio si ritrova a sviluppare l’azione lateralmente sfruttando l’esterno di centrocampo e la vicinanza di un trequartista, Lukaku può fare da riferimento diagonale per l’esterno, un po’ come succede nell’Inter.