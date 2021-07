Non si ferma la corsa degli Azzurri agli Europei, torneo che premia la squadra di Mancini in semifinale dopo la vittoria sul Belgio. Entusiasmo in Italia, ma non solo: applausi dalla stampa estera a partire da L'Equipe, che dedica la prima pagina alla nostra Nazionale. Titoli importanti sui giornali sportivi online anche dall'Inghilterra e dalla Spagna, prossima avversaria in semifinale

