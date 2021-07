Eriksen sorridente in spiaggia: foto con un tifoso

Una giornata da ricordare per l'undicenne Bjørn Bindzus e una foto che non renderà felice solo lui ma tutti gli appassionati di calcio - e non solo - sparsi per il mondo. E' infatti un Christian Eriksen sereno e sorridente quello che ha posato per uno scatto con il giovane tifoso danese incontrato sulla spiaggia di Tisvildeleje, nel nord del Paese. Eriksen dopo l'operazione con cui gli è stato installato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo è stato dimesso dall'ospedale di Copenaghen tornando nella sua casa di Odense con la famiglia, e si sta concedendo dei giorni di riposo.

Ieri (venerdì) verso l'ora di pranzo è arrivato nella spiaggia danese di Tisvildeleje con la famiglia e Bjørn non si è fatto scappare l'occasione per chiedergli una foto insieme. Richiesta accettata col sorriso, per uno scatto che è finito sui social accompagnato dalle scritte "Fortunato me" e "L'uomo di cui si parla più al mondo".