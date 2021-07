Italia-Spagna: arbitra il tedesco Brych

Ufficializzate le designazioni arbitrali per la semifinale degli Azzurri a Euro 2020: ad arbitrare Italia-Spagna sarà il fischietto tedesco Felix Brych Condividi:

Sarà il tedesco Felix Brych l'arbitro della semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, che si giocherà martedì 6 luglio alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra, in Inghilterra. Le designazioni ufficiali sono state rese note dalla Uefa che ha confermato la squadra arbitrale per la partita che mette in palio un posto nella finalissima. A coadiuvarlo i connazionali Borsch e Lupp come assistenti di linea, quarto uomo il russo Karasev, VAR l’altro tedesco Marco Fritz.

I precedenti con l’Italia vedi anche Europeo primo titolo? Come Kane altri 25 Felix Brych ha diretto in cinque occasioni una gara degli Azzurri con precedenti positivi. Il primo incrocio in Slovenia-Italia del 25 marzo 2011 (0-1), l’ultimo in Nations League nel successo sempre per 1-0 firmato da Barella contro l’Olanda il 7 settembre 2020. Nelle altre partite una vittoria contro la Norvegia (2-1 il 13 ottobre 2015) e due pareggi, il primo per 1-1 contro l’Inghilterra il 31 marzo 2015 e l’altro con lo stesso risultato proprio contro la Spagna nella gara di qualificazione ai Mondiali del 6 ottobre 2016 (vantaggio di Vitolo e pareggio di De Rossi su rigore). Tanti i precedenti anche a livello di club: ben 22, divisi tra Juventus, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina e Udinese. Il 45enne tedesco, nel giugno 2017, è stato anche l’arbitro della finale persa dai bianconeri di Allegri a Cardiff contro il Real Madrid. E un anno più tardi ha espulso Cristiano Ronaldo in un Valencia-Juventus per un contatto a palla lontana con Murillo. Fu il primo cartellino rosso in Champions per CR7.