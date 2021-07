Da protagonista a tifoso, l'esterno della Roma supporta gli Azzurri in compagnia del figlio di tre anni. Spinazzola ha già fatto rientro in Italia dopo l'intervento chirurgico al quale si è sottoposto in Finlandia

Da protagonista in campo a tifoso sul divano. In pochi giorni è cambiata la prospettiva di Euro 2020 per Leonardo Spinazzola dopo la rottura del tendine d'Achille sinistro rimediata nel quarto di finale contro il Belgio. L'esterno italiano, però, ha mostrato la sua vicinanza agli azzurri anche per il match contro la Spagna. La Roma, infatti, ha postato sui social un video che ritrae Spinazzola in compagnia del figlio Mattia, intenti a cantare l'inno di Mameli. Spinazzola da il là e "dirige", il piccolo (3 anni) fa il resto, trascinato dall'entusiasmo.