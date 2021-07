L'Inghilterra conquista la finale degli Europei per la prima volta nella sua storia. E ora anche le massime cariche inglesi credono nel trionfo al grido di "It's coming home". Appuntamento a Wembley per Italia-Inghilterra, domenica sera alle ore 21 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football)

Tra i 60.000 di Wembley che nella serata di mercoledì hanno spinto l'Inghilterra verso la finale di Euro 2020 c'era anche il Principe William. Il rappresentante della famiglia reale ha sofferto in tribuna, assistendo al vantaggio iniziale di Damsgaard, ha visto la sua squadra lottare al cospetto di una Danimarca mai doma e alla fine ha potuto festeggiare, con il gol realizzato da Kane ai tempi supplementari e il fischio finale che ha consentito alla Nazionale di Southgate di raggiungere l'ultimo atto della competizione per la prima volta nella sua storia. E anche William e Kate, attraverso il proprio profilo Twitter, hanno voluto celebrare il successo dell'Inghilterra, lanciando un messaggio indiretto anche all'Italia, in vista della finale di domenica: "Che partita, che risultato! Un grande lavoro di squadra. L'intero paese sarà dietro di voi domenica, It's coming home!". Un chiaro segnale dell'ambiente infuocato che gli Azzurri di Roberto Mancini troveranno a Wembley (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, domenica alle ore 21).