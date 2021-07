10/12 ©Getty



ITALIA-INGHILTERRA 2-1 (Mondiali 2014, gironi)



Marcatori: 35' Marchisio (IT), 37' Sturridge (IN), 50' Balotelli (IT)



L'ultima sfida in partite ufficiali. Nove ci sono ancora: Verratti, Chiellini, Sirigu, Sterling e Henderson erano titolari. Più De Rossi sempre azzurro ma in veste diversa. In panchina c'erano Bonucci, Insigne, Immobile e Shaw. Botta di Marchisio. Pari e Balotelli a riportarci avanti in un Mondiale amaro. Per entrambe. Visto che sia Italia che Inghilterra saranno eliminate.