Kane raggiunge Lineker: "E ora battiamo l'Italia"

"It's coming home". Lo cantano e lo sognano i tifosi inglesi, ispirati dalle gesta di Harry Kane. Dopo un avvio in sordina all'Europeo, e non privo di qualche critica, il capitano inglese si è rifatto con gli interessi: a segno sia agli ottavi che ai quarti, ha proiettato la Nazionale di Southgate alla finale contro l'Italia grazie alla ribattuta vincente, dopo il rigore respinto dal portiere, che ha deciso la sfida contro la Danimarca ai supplementari. "Schmeichel è stato bravo a respingere, ma ci ho creduto e sono contento di essere riuscito a metterla dentro - ha commentato il centravanti del Tottenham, già nominato due volte Mvp del match, a Sky Sport -. Ho raggiunto Lineker con 10 gol nelle maggiori competizioni internazionali e ora c'è la finale. Sappiamo quanto sarà difficile contro l'Italia, ma siamo arrivati a questo punto e vogliamo conquistare gli Europei qui in casa". Kane che è stato decisivo anche in occasione del momentaneo pareggio, quando si è creato lo spazio tra la difesa avversaria e ha trovato il filtrante per Saka, a sua volta autore dell'assist che ha prodotto l'autorete di Kjaer. Ma oltre alla gioia collettiva, l'attaccante dei Tre Leoni punta anche alla gioia individuale visto che è a un passo dal raggiungere Schick e Ronaldo in testa alla classifica marcatori. Il suo 4° centro nel torneo ha messo al tappeto i danesi di Hjulmand. "Una gioia incredibile - ha aggiunto -. È stata una partita durissima per noi, si sono difesi bassi. Ce lo aspettavamo e abbiamo iniziato bene, è stato veramente fantastico vincere davanti a questo incredibile pubblico".