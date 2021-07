La squadra di Southgate è molto diversa dall'Italia, meno portata a occupare la metà campo avversaria ma in grado di far male con il talento dei suoi giocatori offensivi

Pur mettendo in conto la possibilità di un avvio intenso, è probabile che se il risultato dovesse rimanere bloccato, l’Inghilterra si adeguerà alle trame elaborate dell’Italia, e finirà per passare una buona parte della partita a difendere sulla propria trequarti. Se Southgate confermerà l’utilizzo di una difesa a 4, probabilmente sarà Kalvin Phillips a doversi abbassare e defilare per seguire gli accentramenti di Insigne da sinistra, una costante nel gioco dell’Italia anche senza l’apporto fondamentale di Spinazzola.

Probabilmente è proprio in nome della ricerca di questa solidità che Southgate non ha mai derogato dall’utilizzo di due mediani a protezione della difesa e, soprattutto, ha centellinato i momenti di utilizzo contemporaneo di quanti più giocatori possibili tra Sterling, Mount, Foden, Grealish e Sancho. Alla fine, a partire dagli ottavi contro la Germania, ad aver collezionato più minuti davanti insieme a Kane e Sterling (comprensibilmente intoccabili) è stato Saka.

La notizia è che tra Italia e Inghilterra, la nostra sarà decisamente la squadra più offensiva, disposta al rischio, armonica , mentre l’Inghilterra interpreterà il ruolo del Villain, dell’ostico avversario disposto a tutto pur di piegare i punti di forza dell’avversario, conscio di poter volgere a proprio favore la partita in qualsiasi momento grazie ai guizzi dei suoi attaccanti, al talento che può far entrare dalla panchina oppure con i calci piazzati.

L’esatto contrario, quindi, dell’Italia di Mancini, che all’interno di una struttura posizionale ben definita ha mantenuto per tutto il percorso di questi Europei una notevole capacità di rotazione negli spazi e dunque in grado di sfruttare diverse soluzioni per arrivare in porta. La contrapposizione tra due stili di gioco così diversi ci potrà fare apprezzare una finale tra due squadre che sembrano complementari.

Nella finale di Wembley l’Italia si troverà di fronte una squadra molto diversa da sé stessa. L’ Inghilterra è una squadra compatta, che non si fa problemi a giocare con i suoi tempi, lasciare l’iniziativa all’avversario se serve, ma anche svoltare le gare in maniera frenetica , studiando soluzioni specifiche per ogni partita da interpretare con azioni offensive rapide e incisive.

In questa situazione contro la Danimarca, Phillips assorbe l’inserimento centrale di Delaney, ma anche Shaw viene attirato. Si apre così una pericolosa linea di passaggio verso l’esterno sinistro che l’Italia potrebbe sfruttare bene, in alternativa alla verticalizzazione tra le linee.

L’incrocio sul centrosinistra dell’Italia può essere uno dei più delicati, perché le corse diagonali di Immobile in profondità possono frenare uno dei due centrali, rendendo così necessaria la marcatura da parte del mediano destro degli inglesi. Se Insigne dovesse andare a ridosso della linea difensiva o restare largo, sarà importante per l’Italia occupare quello spazio attraverso le solite rotazioni che possono coinvolgere l’esterno sinistro (Emerson) o l’interno (Verratti). Sulla fascia destra l’Inghilterra ha un velocista come Walker che sembra apparentemente insuperabile sia sul corto che sul lungo, ma con le giuste dinamiche l’Italia può trovare qualche centimetro decisivo sfruttando le indecisioni in uscita.

L’alternativa è l’utilizzo di una disposizione speculare come quella vista contro la Germania, con un 5-2-3 in non possesso, per pareggiare almeno numericamente il modo in cui l’Italia occupa l’ultima linea, e cioè con almeno cinque giocatori a disporsi con un 1-4 o un 4-1, a cui talvolta può aggiungersi un centrocampista in più a supporto. In questo caso potrebbe essere il centrale di destra (Walker) a occuparsi delle ricezioni nell’halfspace corrispondente dell’Italia. Sarebbe una scelta, comunque, un po’ sorprendente, dato che contro la Germania era stata presa più per difendere l’ampiezza che i canali interni, contro Gosens e Kimmich. Però è comunque una soluzione a disposizione di Southgate.

Dall’altra parte del campo, Chiesa potrebbe trovare qualche libertà in più, soprattutto in transizione offensiva. Solitamente l’Inghilterra spinge con il suo terzino sinistro, Shaw, per creare rotazioni simili a quelle dell’Italia sullo stesso lato, coinvolgendolo con Mount, che parte dalla trequarti e si sposta a sinistra, e Sterling.