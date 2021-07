17/30 ©LaPresse

SIMPLY THE BEST



Parliamo di George Best, decisamente un rivoluzionario per sua stessa ammissione: "Ho speso molti soldi per alcool, donne e macchine veloci. Il resto l’ho sperperato". Attaccante dal dribbling eccellente e straordinarie proprietà tecniche, Best vinse il Pallone d'Oro del 1968 precedendo il compagno e leader dei Red Devils Bobby Charlton