Il fratello di Astori, Bruno, ha voluto scrivere una lettera a mezzo social per ringraziare gli Azzurri della dedica per l'Europeo vinto: "Grazie di cuore da parte della nostra famiglia. Penso che Davide abbia corso al fianco di Chiellini e di tutti i ragazzi: questa impresa resterà per sempre nei cuori di tutti noi"

La dedica degli Azzurri, per voce di Giorgi Chiellini prima e del presidente Mattarella poi, ha emozionato tutti. "Questa coppa è per Astori , l'avremmo voluto con noi - ha ricordato il capitano della Nazionale -. È sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi l'ha conosciuto e in quello dei giovani che ne hanno sentito parlare". A quasi 24 ore di distanza da queste parole pronunciate al Quirinale, è arrivata la risposta della famiglia Astori. A scrivere questa lettera, attraverso i social, è stato il fratello Bruno. Questo il suo post su Instagram.

"Grazie ragazzi, Davide ha corso al vostro fianco"

approfondimento

Chiellini, il "Gorilla italico". VIDEO

"Penso che Davide abbia corso al fianco di Giorgio e dei ragazzi durante ogni passo di questo Europeo - esordisce Bruno Astori -. La loro dedica va oltre ogni circostanza e le lacrime di Giorgio sono quelle di un gruppo di ragazzi che hanno condiviso gioie, dolori, difficoltà, emozioni. Hanno passato anni insieme nelle camere dei ritiri in maglia azzurra, fin dai tempi delle giovanili: quei ritiri inseguiti con tutte le loro energie, tra convocazioni mancate e qualificazioni sfumate, ma senza mai darsi per vinti!



Spesso si pensa a questi ragazzi come a degli eroi ultraterreni, perché dal fuori li vediamo così perfetti e inavvicinabili. Ma quello che li rende davvero degli eroi è la loro passione, la dedizione e l’amore per quello che fanno, nell’interesse di quel gruppo che spesso si sostituisce alla loro famiglia. Già, quelle famiglie che con tutte le forze li hanno supportati, accompagnati e seguiti durante ogni loro passo verso un sogno. In realtà loro sono ragazzi, padri, compagni, figli e fratelli come tutti noi. Solo che a volte hanno il dono di poterci fare sognare e di lasciare dei ricordi che resteranno per sempre! Questi ragazzi lo hanno fatto: ci hanno fatto sognare, soffrire, emozionare e piangere…e la loro enorme impresa resterà per sempre indelebile nei cuori di tutti noi!!!



A NOME DI TUTTA LA NOSTRA FAMIGLIA… GRAZIE RAGAZZI… CON TUTTO IL CUORE!!!".