Ok, noi italiani la scaramanzia la conosciamo bene. C’è chi invece (come tanti tifosi inglesi), non ci ha badato più di tanto e ha ‘festeggiato’ prima del tempo addirittura con tatuaggi “It’s Coming Home” per ricordare il 2021. Con la sferzante ironia dei suoi video su TikTok e Instagram, nota in tutto il mondo, Khaby Lame ci spiega perché aspettare, prima di festeggiare, è una buona idea

