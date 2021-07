Il Presidente Mattarella ha conferito ai giocatori campioni d'Europa i riconoscimenti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: per il Ct Mancini e Gravina il titolo di Grande Ufficiale, Oriali e Vialli Commendatori, Chiellini Ufficiale, Cavalieri tutti i giocatori ITALIA CAMPIONE, GLI SPECIALI SU SKY SPORT Condividi:

Campioni d’Europa, e adesso anche Cavalieri. Dopo il successo di Wembley, oltre alla coppa in bacheca arrivano anche le onorificenze da parte del Capo dello Stato per i giocatori della Nazionale e per tutto lo staff.



Il comunicato del Quirinale

leggi anche Polemiche per il bus, Figc: “Ok dalle istituzioni" La conferma arriva da un comunicato del Quirinale, in cui si legge che “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 'motu proprio' onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai giocatori e allo staff della Nazionale in segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spirito nazionale che hanno animato la vittoria italiana al campionato europeo di calcio UEFA Euro 2020. In particolare, il Capo dello Stato ha conferito l'onorificenza di Grande Ufficiale al Presidente della FIGC, Gabriele Gravina e al Commissario Tecnico, Roberto Mancini, di Commendatore al Team Manager, Gabriele Oriali e al Capo Delegazione, Gianluca Vialli, di Ufficiale al capitano della squadra, Giorgio Chiellini e di Cavaliere a tutti i giocatori della Nazionale".