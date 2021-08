Un mese di alti e bassi, ma con un dolce finale. Leonardo Spinazzola non dimenticherà mai Euro 2020, sia per la vittoria finale dell'Italia che per l'infortunio rimediato nei quarti di finale contro il Belgio che ha interrotto anzitempo la sua corsa europea: "Sto bene, sto lavorando tanto e vedo già dei risultati nel mio tendine - racconta Spinazzola a Sky Sport - Sono molto felice per questo. Già mezz'ora dopo l'infortunio pensavo al rientro". Le emozioni positive, però, Spinazzola le ha vissute anche da spettatore, seguendo la squadra nella finale di Wembley contro l'Inghilterra: "Quello è stato il giorno più bello della mia carriera, non potevo desiderare qualcosa di migliore". Secondo l'esterno, il punto di svolta dell'Italia nel percorso europeo è stato negli ottavi di finale contro l'Austria: "Quella è stata la partita più combattuta, abbiamo lottato e sudato contro una squadra intensa e aggressiva - ammette - Lì ho capito che eravamo un grande gruppo. Nelle difficoltà ci siamo uniti e non abbiamo mai mollato. Fino a quel momento avevamo fatto sembrare tutto facile, in quella partita abbiamo avuto le prime difficoltà".