Dopo i successi del mese scorso contro Lussemburgo e Montenegro, la Nazionale Under 21 è pronta a scendere nuovamente in campo in altre due sfide valide per le qualificazioni a Euro 2023. Gli azzurrini di Nicolato sfideranno la Bosnia Erzegovina a Zenica il prossimo 8 ottobre, poi il 12 ottobre ci sarà la gara contro la Svezia che si giocherà a Monza. Italia Under 21 che, ricordiamo, è a punteggio pieno dopo due gare di qualificazione.