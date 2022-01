Le parole di Bellarte

In conferenza stampa il Ct Massimiliano Bellarte ha detto: "Con la Slovenia abbiamo bisogno di una vittoria, non solo per il discorso qualificazione, ma perché ce la meritiamo per tutto il lavoro svolto nell'arrivare a questa competizione, per il cammino e il percorso di crescita fatto - sono le sue parole riportate dal sito della FIGC -. Per questo dobbiamo fare il massimo per ottenerla, non solo per tenere vive le speranze di qualificazione".