Erling Braut Haaland lascia il ritiro della nazionale norvegese. Un problema all’inguine costringe il bomber del Manchester City a saltare le prime due sfide di qualificazione a Euro 2024, in programma contro Spagna (sabato 25) e Georgia (martedì 28). Il norvegese ha accusato un po’ di dolore dopo il match di Fa Cup di sabato contro il Burnley, quando è uscito dal campo al minuto 63. Alla sua maniera, dopo una tripletta. Al termine di una settimana davvero “da Dio”, impreziosita da 9 reti in 7 giorni. Haaland ha infatti iniziato segnando un gol sabato 11 marzo in Premier, contro il Crystal Palace. Poi martedì scorso ne ha realizzati addirittura 5 al Lipsia in Champions. E, appunto, ha chiuso con la tripletta in Fa Cup al Burnley. Arrivato nel ritiro della Norvegia, è stato visitato dallo staff sanitario, che ha deciso di rimandarlo a un controllo medico con il suo club di appartenenza. “Erling l'ha presa male quando ha capito che non poteva lottare per la squadra -ha detto il ct Solbakken- Fortunatamente in questo gruppo c'è ancora molta fiducia, talento e coesione per conquistare punti nelle prossime partite. Non arretreremo di un millimetro, ma continueremo il nostro lavoro per essere preparati al massimo per sabato e martedì”.