Dopo l'addio alla Nazionale di Lloris al termine del Mondiale in Qatar, il CT Deschamps ha nominato il nuovo capitano dei Bleus: promosso Mbappé che debutterà con la fascia in vista delle sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Olanda e Irlanda. Cambia anche il vice: sarà Griezmann che prende il posto di Varane, altro big che ha detto basta alle convocazioni della Francia

Kylian Mbappé è sempre più centrale nella Francia. Non potrebbe essere diversamente per il trascinatore dei Bleus agli ultimi Mondiali, capocannoniere con 8 gol dei quali tre segnati nella finale persa con l’Argentina. Dopo l'addio alla Nazionale del portiere Hugo Lloris, recordman all-time con 145 presenze (tre in più di Lilian Thuram), il fuoriclasse del Psg è stato nominato nuovo capitano dal CT Didier Deschamps. Mbappé ha accettato il nuovo ruolo nella serata di lunedì al termine di un colloquio con lo staff guidato proprio dal commissario tecnico. Il 24enne francese, attualmente a quota 36 gol in 66 partite ufficiali, debutterà con la fascia della Francia in occasione delle sfide di qualificazione a Euro 2024: il 24 marzo a Parigi contro l'Olanda e il 27 a Dublino sul campo dell'Irlanda.