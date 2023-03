Si è conclusa col punteggio di 3-2 in favore dell'Italia di Alberto Bollini la prima partita della seconda fase di qualificazione agli Europei Under 19 contro la Germania. Gli azzurrini si sono portati in doppio vantaggio nel primo tempo con Pisilli e D'Andrea prima di subire la rimonta tedesca. Ancora Pisilli ha segnato il gol decisivo nella ripresa. Nell'altro match del girone 2 Slovenia e Belgio finisce 0-0

Germania-Italia 2-3

Marcatori: 18' e 67' Pisilli (I), 24' D’Andrea (I), 24’, 53' Damar (G), 59' Kabadayi (G)

Germania (4-2-3-1): Feller; Morgalla (69' Oliveira Kisilowski), Collins, Gechter, Rothe (69' Diehl); Tohumcu (C), Frauendorf (46' Kabadayi); Baur (75' Tresoldi), Damar, Ullrich; Topp (88' Sanne). A disp. Backhaus, Bunk, Kemlein, Quarshie. All. Streichsbier.

Italia (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, Stivanello, Mane, Regonesi; Pisilli, Faticanti (C), Lipani (79' Kumi); D'Andrea (63' Vignato), Esposito (79' Raimondo), Hasa (90' Missori). A disp. Palmisani, Chiarodia, Amatucci, Koleosho. All. Bollini.

Arbitro: Atilla Karaoglan (TUR)

Esordio da incorniciare per l'Italia Under 19 di Alberto Bollini nella seconda fase del campionato Europeo di categoria. A Brema, di fronte ai padroni di casa della Germania, gli azzurrini hanno vinto per 3-2 il loro match d'esordio e ora guidano il gruppo 2 del torneo che comprende anche Slovenia e Belgio che hanno pareggiato invece 0-0 il loro confronto. Grande prova corale dell'Italia, perfetta nel primo tempo, affaticata all’inizio del secondo, ma sempre lucida. La prima frazione si è chiusa con due gol di vantaggio con le reti di Pisilli e di D’Andrea. La ripresa iniziata con un palo di Pisilli prima della rimonta tedesca firmata in sei minuti da Damar e Kabadayi. Pisilli, eroe della giornata, mette a segno la sua doppietta e porta alla vittoria la squadra che con questa prestazione, mette in discesa il discorso qualificazione, anche se la prossima gara con la Slovenia (25 marzo) e in particolare, l’ultima contro il Belgio (28 marzo), rimangono ostacoli duri da superare