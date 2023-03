I fari puntati addosso. Subito titolare, in un big match ufficiale. E subito in gol, anche se non è bastato: "No, non sono felice perché abbiamo perso una partita molto importante - ha detto Retegui a Sky Sport dopo il ko dell'Italia contro l'Inghilterra -. Era importante iniziare con una vittoria, ma sono comunque contento per il mio debutto con gol. C'era un po' di nervosismo all'inizio, ma sono contento per essermi sbloccato". Sulla convocazione: "La stavo aspettando molto, quando mi ha chiamato Mancini mi sono sentito emozionato ed orgoglioso. Sono contento di essere qui e rappresentare l'Italia".