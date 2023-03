Mancini: "Ripartiamo dal secondo tempo di Napoli"

Il ct prima della seconda sfida di qualificazione: “Con Malta voglio l’Italia del secondo tempo con gli inglesi”. Quindi sul suo gruppo: “Qualcuno non è in grande condizione ma i giocatori possono ancora dare tanto”. Poi la risposta a Balottelli, secondo cui in Italia ci sarebbero tanti attaccanti in forma: “Gli voglio bene, si riferisce a lui? Speriamo possa essere davvero in forma”. Quindi sull’esordiente (con gol) Retegui: “Lo seguivamo da tanto, forse non ci abbiamo visto male se tanti club italiani lo seguono”

“Vogliamo essere l’Italia vista nel primo tempo e in parte nel secondo contro l’Inghilterra”. Così Roberto Mancini parla alla vigilia della seconda sfida di qualificazione a Euro 2024, che vede impegnata la sua nazionale a Malta. “Che squadra vogliamo essere contro Malta? Quelli visti contro l’Inghilterra nel primo tempo e in parte nel secondo -le parole del ct azzurro- Cercando di essere un po’ più precisi in zona gol e di essere meno disattenti su qualche situazione. Contro Malta faremo diversi cambi perché si gioca dopo 3 giorni. Retegui è da valutare per bene domani, vedremo come ha recuperato. Poi decideremo”. Per Mancini, l’obiettivo è chiaro: “conta far punti, che sia contro l’Inghilterra, Malta o l’Ucraina”. Il ct è tornato a parlare della sconfitta all’esordio contro gli inglesi: “Le valutazioni a caldo non sono mai troppo giuste, si guarda esclusivamente il risultato. Non è il nostro lavoro e bisogna vedere altre cose, io penso siano sbagliate le valutazioni. Ci sono momenti in cui qualche giocatore non è in grandi condizioni per le tante partite che giocano. Ma poi i giocatori sono giocatori che possono ancora dare tanto”. E sul modo di giocare di questa Italia, il ct spiega: “Ci sono squadre che giocano senza comandare mai e poi vincono. Non c’è un solo modo per vincere ma tanti. Noi ne abbiamo sperimentato bene uno e ci è andato bene quando forse non eravamo tra le 5/6/7 migliori, e ci siamo riusciti. Non ci sono medicine giuste o sbagliate, si prova a giocare bene a calcio, può giocare uno o un altro".