Con la rete segnata contro la Turchia, Kayode diventa il 92esimo calciatore in gol al debutto con la maglia azzurra. Prima di lui, l'ultimo era stato Retegui, ma nella lista non mancano nomi celebri come Cassano, De Rossi, Vieri, Chinaglia, Piola, Mazzola e tanti altri. Ecco l'elenco completo
- Il terzino del Brentford ha segnato il terzo gol dell'Italia al 27' contro la Turchia alla sua prima presenza in Azzurro. Prima di lui, a siglare una rete al debutto, c’erano riusciti altri 91 calciatori
- L’attaccante del Tigre ha segnato all’esordio in nazionale nel match del Maradona contro l’Inghilterra valido per le qualificazioni all’Europeo del 2024
- 28 maggio 2021 – Italia vs San Marino 7-0 (Amichevole)
- 7 ottobre 2020 – Italia vs Moldavia 6-0 (Amichevole)
- 18 novembre 2019 – Italia vs Armenia 9-1 (Qualif. Euro 2020)
- 26 marzo 2019 – Italia vs Liechtenstein 6-0 (Qualif. Euro 2020)
- 28 marzo 2015 – Bulgaria vs Italia 2-2 (Qualif. Euro 2016)
- 18 novembre 2014 – Italia vs Albania 1-0 (Amichevole)
- 13 ottobre 2014 – Malta vs Italia 0-1 (Qualif. Euro 2016)
- 29 marzo 2011 – Ucraina vs Italia 0-2 (Amichevole)
- 6 giugno 2009 – Italia vs Irlanda del Nord 3-0 (Amichevole)
- 28 marzo 2009 – Montenegro vs Italia 0-2 (Qualif. Mondiali 2010)
- 8 giugno 2005 – Serbia e Montenegro vs Italia 1-1 (Amichevole)
- 4 settembre 2004 – Italia vs Norvegia 2-1 (Qualif. Mondiali 2006)
- 12 novembre 2003 – Polonia vs Italia 3-1 (Amichevole)
- 12 febbraio 2003 – Italia vs Portogallo 1-0 (Amichevole)
- 7 novembre 2001 – Italia vs Giappone 1-1 (Amichevole)
- PAOLO VANOLI (1999, Italia vs Belgio 1-3)
- CHRISTIAN VIERI (1997, Italia vs Moldavia 3-0)
- ENRICO CHIESA (1996, Italia vs Belgio 2-2)
- FABRIZIO RAVANELLI (1995, Italia vs Estonia 4-1)
- ATTILIO LOMBARDO (1990, Cipro vs Italia 0-4)
- RICCARDO FERRI (1986, Malta vs Italia 0-2)
- CARLO ANCELOTTI (1981, Italia vs Olanda 1-1)
- GIORGIO CHINAGLIA (In foto. 1972, Bulgaria vs Italia 1-1)
- PIERINO PRATI (1966, Bulgaria vs Italia 3-2)
- FRANCESCO RIZZO (1965, Italia vs Bulgaria 6-1)
- MARINO PERANI (1965, Italia vs Bulgaria 6-1)
- COSIMO NOCERA (1965, Italia vs Galles 1-1)
- SANDRO MAZZOLA (1963, Italia vs Brasile 3-0)
- ALBERTO ORLANDO (1962, Italia vs Turchia 6-0)
- GIACOMO BULGARELLI (1962, Italia vs Svizzera 3-0)
- JOSÉ ALTAFINI (1961, Israele vs Italia 2-4)
- OMAR SIVORI (1961, Italia vs Irlanda del Nord 3-2)
- BRIGHENTI – 1959, vs Inghilterra
- LOJACONO – 1959, vs Spagna
- NICOLÈ – 1959, vs Francia
- PETRIS – 1958, vs Austria
- DA COSTA – 1958, vs Irlanda del Nord
- LONGONI – 1956, vs Austria
- FIRMANI – 1956, vs Svizzera
- PIVATELLI – 1955, vs Germania Ovest
- RICAGNI – 1953, vs Cecoslovacchia
- VIVOLO – 1953, vs Svezia
- MARIANI – 1952, vs Usa
- FONTANESI – 1952, vs Usa
- BURINI – 1951, vs Portogallo
- PANDOLFINI – 1950, vs Paraguay
- MUCCINELLI – 1950, vs Belgio
- CAPPELLO – 1949 vs Austria
- LORENZI – 1949 vs Spagna
- AMADEI – 1949 vs Spagna (in foto)
- CAVIGIOLI – 1948 vs Usa
- STELLIN – 1948 vs Usa
- PERNIGO – 1948 vs Usa
- TURCONI – 1948 vs Usa
- CAPRILE – 1948 vs Usa
- CARAPELLESE – 1947 vs Austria
- MENTI – 1947 vs Svizzera
- GREZAR – 1942 vs Croazia
- GABETTO – 1942 vs Croazia
- CORBELLI – 1940 vs Svizzera
- PURICELLI – 1939 vs Svizzera
- NEGRO – 1936 vs Norvegia
- FROSSI – 1936 vs Usa
- PIOLA – 1935 vs Austria (in foto)
- GUAITA – 1934 vs Austria
- BOREL – 1933 vs Ungheria
- FEDULLO – 1932 vs Svizzera
- CATTANEO – 1931 vs Francia
- CESARINI – 1931 vs Francia
- MEAZZA – 1930 vs Svizzera (foto)
- MIHALIC – 1929 vs Portogallo
- ORSI – 1929 vs Portogallo
- SALLUSTRO – 1929 vs Portogallo
- BANCHERO – 1928 vs Francia
- ROSSETTI – 1927 vs Svizzera
- SCHIAVIO – 1925 vs Jugos.
- JANNI – 1924 vs Germania
- MOSCARDINI – 1921 vs Svizzera
- BADINI – 1920 vs Norvegia
- AEBI – 1920 vs Francia
- BREZZI – 1920 vs Francia
- CEVENINI – 1915 vs Svizzera
- BONTADINI – 1912 vs Finlandia
- SARDI – 1912 vs Finlandia
- CARRER – 1911 vs Svizzera
- LANA – 1910 vs Francia
- DEBENARDI – 1910 vs Francia
- FOSSATI – 1910 vs Francia
- RIZZI – 1910 vs Francia