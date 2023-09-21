 Italia, Kayode e i giocatori in gol all'esordio in Nazionale | Sky Sport
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Italia, Kayode e i giocatori in gol all'esordio in Nazionale

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Con la rete segnata contro la Turchia, Kayode diventa il 92esimo calciatore in gol al debutto con la maglia azzurra. Prima di lui, l'ultimo era stato Retegui, ma nella lista non mancano nomi celebri come Cassano, De Rossi, Vieri, Chinaglia, Piola, Mazzola e tanti altri. Ecco l'elenco completo

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