Mancini conferma Retegui, ma cambia molto

In vista della gara con Malta, Roberto Mancini potrebbe cambiare parecchio nella formazione rispetto a quanto visto contro l'Inghilterra. Pronti Scalvini e Romagnoli, Spinazzola dalla panchina, mentre Darmian è in vantaggio su Di Lorenzo. Jorginho non dovrebbe essere titolare a centrocampo, con Cristante in cabina di regia. Tonali prende il posto di Barella. In attacco confermato solo Retegui, Gnonto e Politano dal 1'. Le probabili scelte del commissario tecnico azzurro