Il programma delle partite di oggi

Le qualificazioni a Euro 2024 in diretta su Sky Sport. Apre la giornata la gara tra Scozia e Cipro, in diretta su Sky Sport Football. Nel pomeriggio, in campo la Turchia di Calhanoglu e Demiral e la Svizzera di Ricardo Rodriguez. In serata, tocca alla Spagna e alla Croazia di Brozovic e Pasalic. Di seguito il programma completo