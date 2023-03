Il programma delle partite di oggi

Le qualificazioni a Euro 2024 in diretta su Sky Sport. Apre la serata la Francia di Giroud, Rabiot e Mbappé, che sfida l'Irlanda del Nord: gara in onda su Sky Sport Uno. In contemporanea altre sette partite che vedono coinvolte la Serbia di Vlahovic e Milinkovic-Savic, la Polonia di Szczesny e Zielinski, l'Olanda di Wijnaldum e la Svezia di Ibrahimovic. Di seguito il programma completo