In occasione della sfida alla Lituania nelle qualificazioni europee, il Galles ha omaggiato il suo simbolo che a gennaio ha annunciato il ritiro dal calcio a 33 anni. Recordman assoluto in Nazionale per gol (41) e presenze (111), Bale ha ricevuto il tributo del Cardiff City Stadium prima del fischio d'inizio: "È stato un onore rappresentare questo Paese, mi mancherà giocare davanti a voi"