Kayode, l'esordio in A dopo l'Europeo under 19

Ancora una meritata ribalta per Michael Kayode. Dopo il trionfo nell'Europeo under 19, con gol decisivo nella finale, il classe 2004 della Fiorentina ha trovato a Marassi contro il Genoa il debutto in Serie A. "E' un ragazzo che ha un carattere molto forte, non teme nulla" ha detto alla fine del match Vincenzo Italiano. Cresciuto nelle giovanili della Juve, è ripartito da Gozzano dopo essere stato lasciato dai bianconeri prima della chiamata della Fiorentina

ITALIA U19 CAMPIONE, DECIDE KAYODE