Il centrocampista azzurro ha parlato in conferenza stampa: "È un piacere tornare qui dopo un anno. Mancini aveva delle idee, io altre, ma va bene così. Siamo carichi per questa nuova avventura, Spalletti ci ha parlato di attaccamento alla maglia e ci ha emozionato". E sulla Macedonia del Nord: "Partita difficile"

Serie A in pausa e spazio alle Nazionali, con l'Italia che vedrà il debutto sulla panchina di Luciano Spalletti. Prima assoluta per l'allenatore di Certaldo, un ritorno invece per Manuel Locatelli (24 presenze in azzurro). "Sono felice di essere di nuovo qui dopo un anno, sono molto contento, è sempre una gioia - ha detto in conferenza stampa -. C'è un nuovo allenatore e tutti noi abbiamo voglia di conoscerlo e anche lui deve conoscerci. Siamo tutti molto carichi, il mister ci ha parlato di attaccamento alla maglia: il suo discorso ci ha emozionato. C'è già un'idea, un'impronta di ciò che vuole, dobbiamo seguire quello che ci dirà e lo faremo. La sua impostazione è un 4-3-3, poi quanto si va a pressare o altro si vedrà di partita in partita. L'Europeo è un sogno che abbiamo realizzato ma ormai è il passato".

"Mancini aveva delle idee, io altre" E sull'addio di Mancini ha spiegato: "Va ringraziato per l'Europeo, poi le cose sono andate così. Ora c'è il futuro da affrontare. Le mancate convocazioni? La prima colpa è mia, il primo esame. Poi ho parlato con Mancini, lui aveva delle idee e io altre. Qualcosa si era incrinato, ma va bene così. I cambiamenti dobbiamo vederli in maniera positiva. È arrivato un grandissimo allenatore, indossare questa maglia non deve essere mai un peso". Con la Nazionale continuerà a occupare il ruolo di regista: "C'è stato un cambiamento nel mio modo di giocare - ha aggiunto -, mi sto specializzando qui e sono felice di questo. Posso farlo, un passo che devo fare nel club è arrivare di più alla conclusione, ma ho giocato lì anche il primo anno alla Juventus e mi sto divertendo". vedi anche Nazionale, il primo allenamento del Ct Spalletti

"Tutto si conquista col lavoro" Locatelli ha parlato, poi, a proposito del suo ritorno in maglia azzurra: "Non bisogna mai dare nulla per scontato - ha affermato -. Tutto si conquista col lavoro. In questi anni ho avuto modo di maturare e riparte tutto da lì, dalla voglia e dalla determinazione. Lo scorso anno alla Juventus abbiamo vissuto un anno complicatissimo, ora stiamo vivendo una situazione migliore". vedi anche Buffon: "Sono a casa, vorrei un'Italia generosa"

"Contro la Macedonia del Nord sarà una gara difficile" "In campo internazionale sono sempre gare difficili - è stata l'analisi del centrocampista sulla partita di sabato, contro la Macedonia del Nord -. Loro sono molto bravi sulle seconde palle, dobbiamo stare attento su tante cose. Conta soprattutto la vittoria ma altrettanto importante è la voglia di giocare". Infine una battuta sui tanti trasferimenti che ci sono stati in Arabia: "Sono scelte difficili da giudicare - ha concluso -. Ora il calcio è tutto in cambiamento, è arrivata l'Arabia ma giudicare non serve a nulla. Ognuno deve trovarsi nella situazione e poi prendere una decisione". leggi anche Under 20, convocato Lucas Roman del Barcellona