Alberto Bollini, campione d'Europa Under 19 guiderà la nuova Under 20, che inizierà la stagione con le partite in programma giovedì 7 settembre a Berlino e lunedì 11 a Tabor. "Non si può non vivere la maglia azzurra". Prima chiamata per Lucas Roman, classe 2004 del Barcellona, nato a Buenos Aires nel 2004