Su Sky e in streaming su NOW è un venerdì di qualificazioni europee: si parte con la Georgia di Kvrara contro la Spagna, in diretta ora su Sky Sport Uno. Alle 20.45 Sky Sport 253 per Slovacchia-Portogallo e Diretta Gol con tutte le sei partite in programma in contemporanea (in campo anche Croazia e Turchia) su Sky Sport Calcio

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI