Le parole del Ct in conferenza: "Per l'Italia sfida importante, non capisco perché bisogna dire che sia una nazionale in un momento difficile, hanno una squadra fortissima. Massimo rispetto per Spalletti". Sul grande ex collega d'attacco nella Dinamo Kiev Sheva: "Non sta dando supporto solo a noi ma a tutto il Paese, è un esempio di grande ucraino"

L'importanza del match, l'impronta di Spalletti, la guerra e il grande ex compagno Sheva: "Per loro è una sfida importante ma dobbiamo pensare a noi stessi, essere fiduciosi e credere nelle nostre forze per conquistare qualche punto a San Siro". A dirlo è Serhij Rebrov, Ct dell'Ucraina che martedì a San Siro sfiderà gli azzurri nel match valido per le qualificazioni agli Europei. Da quando Rebrov è arrivato a inizio dello scorso giugno la sua nazionale è imbattuta con due vittorie e due pareggi, tra cui l'ultimo in casa (gara giocata in Polonia) contro l'Inghilterra. "L'Italia è una squadra fortissima" continua Rebrov, che nell'esordio di Spalletti contro la Macedonia ha già intravisto i primi cambiamenti apportati dall'ex tecnico del Napoli: "I giocatori sapevano quello che stavano facendo in campo. Non capisco perché bisogna dire che l'Italia sia in un momento difficile - spiega - hanno un gioco di alto livello e abbiamo grande rispetto per loro. Ogni allenatore ha bisogno di tempo ma ho visto qualche partita di Spalletti al Napoli, ha vinto lo scudetto e ho il massimo rispetto per lui".