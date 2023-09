Spalletti LIVE: "Donnarumma domani sarà titolare"

C'è troppa attesa per i risultati?

"Spesso i calciatori sono specchi che riflettono il pensiero degli altri. Diventano l'immagine di quello che la gente pensa di loro se non hanno una personalità forte. È difficile a volte reagire. Io penso di avere una squadra fortissima. Dobbiamo essere una nazionale compatta e con dei valori. Quando abbiamo vinto con una nazionale fortissima, la squadra era una squadra di amici, unita e compatta, con il piacere di frequentare non uno spogliatoio ma la stanza azzurra. Noi abbiamo vinto con calciatori fortissimi ma compatti, un gruppo di calciatori corretto. Questo è anche il nostro progetto. Io parlo con il presidente e la Federazione e questo è il mio progetto: avere una rosa non larghissima, chiamare giocatori anche giovani come faceva Mancini". Poi conclude: "Con le mie scelte farò alcuni giocatori contenti e altri scontenti, ma io farò delle scelte per il bene della nazionale. Non lo dico io qui, lo dice la mia storia. Io le cose le ho sempre fatte per il bene della squadra, non per una mia presa di posizione. È la mia storia che insegna a me come gestire le cose e ora che mi hanno dato la possibilità di essere allenatore della Nazionale questo avverrà ancora di più e sarò ferocissimo per il bene della nazionale"