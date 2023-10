Euro 2032, Gravina: "Auspico esito positivo"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta le parole della rappresentante Uefa nel Consiglio della Fifa, Evelina Christillin, che ha definito "cosa fatta" l'assegnazione del campionato Europeo 2032 a Italia-Turchia. Il voto è previsto domani a Nyon. Un evento che sarà possibile seguire in streaming sul canale You Tube di Sky Sport

"Evelina è un'inguaribile ottimista"; commenta così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in partenza per la Svizzera, le parole della rappresentante Uefa nel Consiglio della Fifa, Evelina Christillin, che in mattinata ha definito "cosa fatta" l'assegnazione del campionato Europeo 2032 a Italia-Turchia . Il voto è previsto domani a Nyon. "Abbiamo profondo rispetto per la Uefa e per il Comitato Esecutivo che è chiamato a decidere sull'assegnazione di Euro 2028 e Euro 2032, nulla è ancora deciso. Quindi auspico che la valutazione della candidatura congiunta, che FIGC e Federazione turca presenteremo domani ufficialmente, sia positiva".

Il programma su Sky

Domani mattina alle 9.30 si partirà con la presentazione delle candidature, prima per l'edizione 2028 poi 2032. Prima della presentazione degli ambassador italiani Buffon-D’amico ci sarà una breve introduzione del presidente Gravina. I membri dell’Esecutivo avranno poi 15 minuti a disposizione per eventuali domande sul dossier. A seguire, l’Esecutivo UEFA si riunirà per la votazione prima di entrare nella parte della cerimonia vera e propria. Un evento che sarà possibile seguire in streaming sul canale You Tube di Sky Sport. Dalle 12.00 in poi live su SkySport 24 da Nyon, con gli ospiti che si alterneranno ai nostri microfoni. Dalle 13 sempre su Sky Sport 24 studio speciale con Mario Giunta e Alessandro Bonan, e live da Nyon con Francesco Cosatti e da Coverciano insieme a Marco Nosotti.