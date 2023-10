Euro 2024, l'Uefa rinvia tutte le partite in Israele

La UEFA rinvia tutte le partite in programma in Israele nelle prossime due settimane alla luce dell'attuale situazione di sicurezza nel paese. I match in questione sono quello della Nazionale maggiore contro la Svizzera, programmato per il 12 ottobre, quelli dell'Under 21 contro Estonia e Germania, fissati per il 12 e il 17, e un torneo Under 17 che dall'11 al 17 ottobre avrebbe coinvolto le Nazionali di Belgio, Gibilterra e Galles. Da definire ancora invece il rinvio di Kosovo-Israele del 15 ottobre