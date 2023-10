C'è l'annuncio della Uefa in una nota visto che le autorità israeliane attualmente non consentono alla propria nazionale di viaggiare all'estero. Una nuova data per la partita sarà annunciata a tempo debito. Tennis, annullato anche l'Atp 250 di Tel Aviv in programma a novembre

La Uefa ha annunciato che la partita delle qualificazioni all'Europeo del 2024 tra Kosovo e Israele, prevista per il 15 ottobre, è stata rinviata, poiché le autorità israeliane attualmente non consentono alla propria nazionale di viaggiare all'estero. Una nuova data per la partita sarà annunciata a tempo debito. La decisione arriva dopo l'annuncio della Uefa del rinvio di tutte le partite in programma in Israele nelle prossime due settimane alla luce dell'attuale situazione di sicurezza nel paese. I match in questione sono quello della Nazionale maggiore contro la Svizzera, programmato per il 12 ottobre, quelli dell'Under 21 contro Estonia e Germania, fissati per il 12 e il 17, e un torneo Under 17 che dall'11 al 17 ottobre avrebbe coinvolto le Nazionali di Belgio, Gibilterra e Galles. Il conflitto in Israele influenza il calcio e non solo. Giorni fa, infatti, è stato ufficializzato anche il rinvio della gara di Eurolega tra l'Olimpia Milano e Maccabi. Così come la partita del secondo turno della stagione regolare della BKT EuroCup tra Hapoel Shlomo Tel Aviv e Wolves Vilnius.