Il capitano della Nazionale sui compagni Tonali e Zaniolo: "Dispiace tantissimo perderli, gli saremo sempre vicini come ha detto Spalletti". Sulla serenità mostrata oggi in allenamento: "Quello che è successo non ci tocca, siamo super concentrati sulle prossime partite". E sul ritorno a Bari: "Lì ho debuttato in Azzurro, emozionante giocare al San Nicola"

La Nazionale si avvicina al doppio impegno contro Malta (sabato 14 ottobre) e Inghilterra (martedì 17) in un clima reso difficile dal "caso scommesse" che ha coinvolto Tonali e Zaniolo, lasciati liberi dalla Federazione di rientrare nei propri club perché "non nelle condizioni ideali" per affrontare serenamente le due sfide. Anche di questo ha parlato il capitano della Nazionale, Gianluigi Donnarumma, intervistato da Sky Sport.



Da capitano come hai vissuto queste ultime ore?

"Sono state ore difficili. Siamo loro vicini, umanamente e sportivamente ci dispiace tantissimo perdere due ragazzi forti che ci potevano dare una mano. Gli saremo sempre vicini come dice il mister".

Da amico e coetaneo hai avuto modo di parlare con loro?

"No, non ho avuto modo. Sono andati via. Ci dispiace tanto, io personalmente sono vicino a Sandro e Nick".

Oggi in campo eravate sorridenti: serve per ritrovare serenità?

"Quello che è successo non ci tocca, noi pensiamo al campo perché siamo professionisti. Abbiamo fatto una grandissima settimana. La mano del mister e dello staff si vede. Siamo super concentrati per domani e martedì contro l’Inghilterra".

A Bari avevi debuttato in Nazionale…

"Lì è un pezzo della mia storia, provo grandi emozioni legate a Bari. Fa grande effetto ritornarci. Non vediamo l'ora di giocare per il pubblico che ci darà una grande mano".