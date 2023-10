Per Tonali e Zaniolo niente Malta e Inghilterra ma il rientro a casa. "A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni la Federazione ha deciso anche a tutela degli stessi di consentirne il rientro presso i rispettivi club", ha reso noto con un comunicato la Figc. Gli agenti hanno lasciato Coverciano dopo le 20.30 di ieri sera, i due azzurri sono rimasti al Centro tecnico federale (e come detto dovrebbero partire in mattinata).