Il CT dell'Italia commenta la bella vittoria su Malta e le prospettive di questa Nazionale: "Siamo stati lucidi e non abbiamo concesso nulla. Bonaventura è un campione, Berardi può fare ancora meglio". Sulla sfida all'Inghilterra: "E' lì che si prende il passaporto verso gli Europei". Ed ancora: "L'urlo prima del riscaldamento? I ragazzi dicono..." ITALIA-MALTA 4-0, HIGHLIGHTS - LE PAGELLE

Luciano Spalletti trova la seconda vittoria consecutiva battendo Malta nella serata del San Nicola contro Malta. un successo netto e limpido: "Anche la partecipazione del pubblico è stata una risposta concreta a quanta voglia di calcio e di Italia ci sia in questo territorio e in questa città ma in tutto il Paese, perché in molti hanno partecipato e hanno cercato di spingerci - dice - Noi abbiamo tentato di fare sempre la partita con l'atteggiamento giusto, mantenendo una incredibile lucidità, eccetto qualche palla sbagliata nel fraseggio e nella fase di possesso non abbiamo concesso niente, per cui siamo soddisfatti anche se nel poco spazio che loro ci concedevano vicino all'area di rigore dobbiamo avere più qualità".

"In Inghilterra per prendere il passaporto verso gli Europei" Due uomini su tutti sono stati i protagonisti della vittoria che riporta l'Italia a -3 dall'Inghilterra, Bonaventura e Berardi: "Jack ha sbloccato la situazione con il colpo del campione quale è, ha fatto vedere tutta lua sua qualità - dice ancora Spalletti - Berardi si sa che ha il colpo del ko quando sceglie di calciare verso la porta, magari sotto l'aspetto della partecipazione al gioco mi aspetto di più negli uno contro uno dagli spigoli dell'area di rigore, come ha fatto anche Raspadori che poi non è riuscito a concludere, sono queste le cose che mi aspetto da lui". Nella trasferta in Inghilterra ci si giocherà il primo posto nel gruppo C: "Wembley? Quella è la partita che ci dirà quale sarà il nostro futuro, l'atteggiamento che avremo, cosa riusciremo a fare contro dei campionissimi è lì che si prende il passporto".

"L'urlo prima del riscaldamento? I ragazzi dicono..." In conferenza stampa, Spalletti spiega anche l'urlo dei giocatori prima del riscaldamento: "I ragazzi dicono, la maglia azzurra e siam pronti alla morte, noi siamo l'Italia, chi siamo? L'Italia... avete scritto delle ca...ate"

Berardi: "Dobbiamo provare a vincerle tutte" Una doppietta preziosa che ha spianato la strada verso il successo agli Azzurri. Domenico Berardi è uno dei leader del gruppo di Spalletti: "Sicuramente fa piacere aver fatto oggi la doppietta, sono contento - dice - Abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati concentrati fin dall'inizio. Il mister l'ha preparata nel migliore dei modi, siamo stati concentrati e si è visto. Dobbiamo dimostrare ancora che siamo quelli visti oggi". Sui giorni convulsi durante il ritiro: "Dobbiamo lasciarci alle spalle quello che è successo, non sta a noi giudicare. Dobbiamo fare il nostro lavoro e poi ci sarà chi giudicherà. L'Inghilterra? Sarà una bella emozione, abbiamo vinto l'Europeo lì. Dobbiamo fare il nostro calcio e cercare di vincere tutte le partite da qui in avanti".

Udogie: "Rappresentare l'Italia è un sogno" Serata speciale per Destiny Udogie, all'esordio in Nazionale: "Sono molto contento, aspettavo questo esordio fin da quando ero bambino, rappresentare un'inytera Nazione è un sogno. I miei compagni e il CT mi hanno detto di stare tranquillo, di giocare come so e di godermi il momento che è la cosa più importante. Dedico questo esordio alla mia famiglia che mi è stata sempre a fianco e a tutta la gente che mi vuole bene"

Darmian: "Proviamo ad assimilare tutto ciò che ci chiede il mister" Tra i protagonisti del successo azzurro anche Matteo Darmian: "Era molto importante oggi davanti a un pubblico fantastico, penso si sia visto un buon atteggiamento e la voglia di fare la gara, risultato giusto e guardiamo avanti in maniera positiva - dice - Il CT ci ha chiesto di fare la partita e di mettere in campo tanta attenzione e aggressività e stasera l'abbiamo fatto bene, abbiamo avuto pochi giorni per prepararla e stiamo cercando di assimilare il più possibile di ciò che chiede il mister".