Sette sfide in programma nel sabato di qualificazioni agli Europei che vede scendere in campo anche l'Italia (alle 20.45 contro Malta). Alle 15 occhi puntati su Ucraina-Macedonia del Nord, l'altra partita del girone degli Azzurri. Nel gruppo H sfida in coda alla classifica tra Irlanda del Nord e San Marino. Alle 18 Slovenia-Finlandia e Bulgaria-Lituania, in serata la Danimarca ospita il Kazakistan, mentre Serbia e Ungheria, appaiate nel Gruppo G, si giocano la testa del girone

LE CLASSIFICHE