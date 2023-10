Ultima giornata in questa tornata di qualificazioni. In campo Finlandia e Kazakistan nel gruppo H, lo stesso che vedrà i match tra Irlanda del Nord-Slovenia e San Marino-Danimarca alle 20.45. Occhi puntati sul gruppo C, quello dell'Italia che sfida l'Inghilterra a Wembley: inglesi qualificati in caso di risultato positivo. In contemporanea c'è Malta-Ucraina. Nel gruppo G in campo Lituania-Ungheria, con gli uomini di Rossi qualificati in caso di vittoria, e Serbia-Montenegro

