Dopo essere stato assolto dalle accuse di pedofilia avvenute nel 2021, Gylfi Sigurdsson ha ripreso in mano la sua carriera : dopo aver ufficializzato lo scorso settembre il suo passaggio al Lyngby , squadra danese, l'ex centrocampista dell’ Everton è tornato al gol con la sua Islanda . Classe 1989, nella serata di ieri, 16 ottobre, ha messo a segno un'importante doppietta contro il Liechtenstein : vittoria con record, è il miglior marcatore di sempre per la sua Nazionale.

Esattamente 2 anni, 11 mesi e 4 giorni dividono Gylfi Sigurdsson dall'ultimo gol con la nazionale islandese , in quel caso, contro l' Ungheria , erano i playoff di qualificazione agli Europei. Lo scorso 13 ottobre, il neo centrocampista del Lyngby è tornato a vestire la maglia dell' Islanda contro il Lussemburgo giocando gli ultimi 20 minuti, e nella serata di ieri, 17 ottobre, ha messo a segno una doppietta storica contro il Liechtenstein (vittoria per 4-0). Nel giorno del suo ritorno al gol con la Nazionale, prima su rigore e poi con un destro preciso all'angolo, diventa il miglor marcatore nella storia dell' Islanda . Con 27 reti in 80 presenze , supera nella classifica top-scorer Sigthorsson ed Eidur Gudjohnsen .

La rinascita dopo il biennio d'inferno

Nel 2021 Sigurdsson venne denunciato con l'accusa di pedofilia, il suo nome non fu mai fatto apertamente: si parlò genericamente di "un giocatore dell'Everton", squadra in cui militava in quell'anno. Tuttavia, dopo poco, il classe 1989 fu allontanato dal club inglese, e in seguito da tutto il mondo del calcio. Dopo un iter giudiziario che ha richiesto anni, nell'aprile del 2023, il centrocampista islandese è stato ufficialmente assolto da tutte le accuse. Da qui comincia la sua rinascita: lo scorso settembre è stato ufficializzato il suo passaggio al Lyngby, prima del trasferimento la sua ultima partita con un club risaliva al 23 maggio 2021 (Manchester City-Everton 5-0).