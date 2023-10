I numeri del giocatore del Real Madrid, autore di un iniizio di stagione incredibile (11 gol e 5 assist, 9 volte migliore in campo in 13 gare) a confronto con quelli di Haaland e Mbappé

Partiamo dall’assunto da dimostrare: in questo momento nessun giocatore al mondo incide a certi livelli come Jude Bellingham. Quello dell’inglese è stato un inizio di stagione fuori da ogni logica, una crescita mostruosa rispetto al talento incantevole ammirato in maglia Borussia Dortmund. Numero 10 della nazionale inglese sulle spalle, numero 5 del suo idolo Zinedine Zidane con i Galacticos. Uno step di responsabilità fatto dalla consapevolezza di essere riferimento tecnico di Real Madrid e Inghilterra a soli 20 anni, un caso quasi senza precedenti.

I numeri mostruosi di Jude Il giocatore più forte del mondo in questo avvio di stagione, dicevamo. Non si parla di valore tecnico assoluto ma di incidenza sulle partite: 9 volte man of the match in 13 presenze stagionali. Eppure i numeri spaventosi sono altri. Nei top 5 campionati europei è 2^ per partecipazioni attive (ovvero gol + assist) tra club e nazionali. Davanti a lui solo Kane, dietro i mostri Haaland e Mbappé, ma soprattutto intorno a lui… solo attaccanti!

Il confronto con Haaland e Mbappé Jude Bellingham, in teoria, sarebbe un centrocampista. In teoria appunto, perché in realtà si parla ormai di un calciatore senza ruolo che è insieme costruttore e finalizzatore, primo difensore e primo attaccante, che recupera, verticalizza, conclude, che cambia il ritmo a suo piacimento. E qui arriviamo al secondo punto: i due giocatori più forti d’Europa (Haaland e Mbappé), designati a scrivere la nuova grande rivalità del calcio mondiale, al momento incidono meno di lui. Quest’anno Bellingham ha portato alle sue squadre (Real e Inghilterra) tra gol e assist ben 14 punti, più del doppio degli altri due fenomeni.