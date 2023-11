Due partite dividono l'Italia dalla fase finale di Europei 2024 e Luciano Spalletti punta ad una doppia vittoria contro Macedonia del Nord e Ucraina per garantirsi il secondo posto del Gruppo C , che vale l' accesso diretto al torneo continentale.

Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina

Venerdì 17 novembre gli Azzurri affronteranno alle 20.45 la Macedonia del Nord, a Roma (differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Beppe Bergomi). Con una vittoria, gli azzurri potrebbero accontentarsi di un pareggio a Leverkusen, in Germania (l'Ucraina resta costretta a giocare fuori dai propri confini a causa della guerra), per raggiungere il secondo posto in virtù del maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti. Un pareggio o una sconfitta all'Olimpico, obbligherebbero invece l'Italia a vincere l'ultimo match con l'Ucraina (differita alle ore 24 su Sky Sport Calcio e NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Beppe Bergomi).